Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Görüşmede Covid-19 salgınının çalışma hayatına etkileri ve Bakanlığımızın AB programları kapsamında yürüttüğü çalışmalar ele alındı" denildi.
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Bakan Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ile görüştü
DHA | 06 Mayıs 2021 Perşembe - 17:33 | Son Güncelleme : 06 05 2021 - 17:33
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyetle görüştü.
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