Bakan Aslan'dan Avrasya Tüneli açıklaması

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Avrasya Tüneli geçiş ücretlerindeki artışla ilgili, 'Elbette hiç zam yapmayalım isteriz. Döviz kurlarındaki fazla oynaklıktan dolayı fiyat yüksek çıktı. Yarın gece yüzde 18 zam yüzde 8'e inecek. Küçük araçlar için fiyat 21 liradan 19,20 liraya iniyor" dedi.

Avrasya Tüneli geçişindeki KDV indirimine ilişkin Arslan şu ifadeleri kullandı: "Döviz kurundaki artış fiyata yansıdı. Avrasya Tüneli geçişlerinde uygulanan KDV oranı yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldü. Yapılan KDV düzenlemesiyle bu ücret küçük araçlar için 19,20 kuruş oldu.

MİNİBÜSLER İÇİN 31 LİRA 50 KURUŞ OLAN ÜCRET, 28 LİRA 80 KURUŞ OLARAK UYGULANACAK

Minibüsler için 31 lira 50 kuruş olan ücret, 28 lira 80 kuruş olarak uygulanacak. Bir yıl boyunca bu ücretler geçerli olacak.

DÜZENLEME YARIN GECE İTİBARİYLE UYGULANACAK