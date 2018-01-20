Bakan Arslan: Türkiye artık dünya lideri bir ülkedir

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, "Türkiye artık dünya lideri bir ülkedir. Türkiye artık dünya çapında projeler yapabilen bir ülkedir." dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan , "Bugünkü Türkiye onları çok rahatsız ettiği için Türkiye'nin yolunu kesmek, Türkiye'yi tökezletmek, çelme takmak adına her türlü oyuna başvuran bir dünya var." dedi.

Bakan Arslan, İl Kültür Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen Kars AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, sadece ülkedeki vatandaşların değil dünyadaki bütün mazlum ve mağdurların umudu olduğunu söyledi.

Geçmişte merkez ve sağ partilerin gençliği siyasetten kopardığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Ancak son 15 yılda Cumhurbaşkanımızın gençliğe olan inancı ve gençliğin aktif olarak siyasetin içerisinde yer alması konusunda verdiği destekler sayesinde gençlerimiz artık millet olma şuuru ve bilinciyle geçmişini çok iyi öğreniyor, gurur duyulası geçmişini geleceğe taşıyarak daha iyi bir gelecek tasavvuru inşası için gece gündüz demeden bizlerle yol yürüyor. Elbetteki bu ülkenin geleceği sizlere emanet. Ancak sizin alacağınız o emaneti bir sonraki nesle daha iyi teslim edebilmeniz için bugünden kendinizi iyi yetiştirmeniz, iyi donatmanız lazım. Bu konuda da biz ağabeylerinize her ne düşüyorsa şüpheniz olmasın ki her zaman yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz."

"Türkiye için her türlü oyuna başvuran bir dünya var"

Arslan, büyüyen, güçlenen, kendi ayakları üzerinde duran Türkiye'yi hazmedemeyenlerin olduğunu belirterek, bunun sebebinin ise geçmişteki Türkiye olduğunu dile getirdi.

Şimdi güçlenen, gelişen, kendi ayakları üzerinde duran, bununla da yetinmeyip dünyadaki mazlumlara ve mağdurlara kucak açan, destek olan bir Türkiye'nin bulunduğunu aktaran Arslan, "Bugünkü Türkiye onları çok rahatsız ettiği için Türkiye'nin yolunu kesmek, Türkiye'yi tökezletmek, çelme takmak adına her türlü oyuna başvuran bir dünya var. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, Gezi olayları , 17/25 Aralık olayları dahil FETÖ hain darbe girişimi, FETÖ'sü, DEAŞ'ı, PYD'si, PKK 'sı, YPG'si fark etmez, hangi oyunu devreye sokarsanız sokun, bu oyunu bozacak bir millet ve millet olma şuuruyla hareket eden 80 milyon var." diye konuştu.

Dünyanın birçok yerinde Türkiye'yi sonuna kadar destekleyen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısı için çok dua eden milletlerin olduğuna işaret eden Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye artık dünya lideri"

Tüm bu hizmetleri milletin desteği, duası ve güveniyle gerçekleştirdiklerini anlatan Arslan, bu projelerle de yetinmeyip dünya çapında projelere imza attıklarını vurguladı.

Rüya projeleri hayata geçirdiklerine dikkati çeken Arslan, konuşmasını şöyle tamamladı: