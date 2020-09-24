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Bakan Albayrak: Yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız

24 Eylül 2020 Perşembe - 11:42 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 11:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." dedi.

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Berat Albayrak açıklama veriler
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