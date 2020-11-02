02 Kasım 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.137 2.20 EURO 9,8170 1.51
USD 8,4190 0.88 ALTIN 511,050 1.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Albayrak: Ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamı

02 Kasım 2020 Pazartesi - 14:52 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 15:00

Bakan Albayrak: Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yaptığı son dakika açıklamasında, "Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu.
 
Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık.
 
Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.
 
 

ETİKETLER

Bakan Albayrak Ekim ihracat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.