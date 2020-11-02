Bakan Albayrak: Ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamı
02 Kasım 2020 Pazartesi - 14:52 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 15:00
Bakan Albayrak: Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar oldu. Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık. Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, yaptığı son dakika açıklamasında, "Ekim ayında ihracatımız %5,6 artarak 17,3 milyar dolar
oldu.
Böylece, ülke tarihimizdeki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştık.
Altın hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranı %95,3. İhracatın her geçen gün güç kazandığı ve cari dengenin sağlandığı yeni bir döneme giriyoruz." dedi.