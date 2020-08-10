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Bakan Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor

10 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:41 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 12:42

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." dedi.
 
Bakan Albayrak'ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:
 

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