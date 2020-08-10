Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, son 5 ayda ilk kez eşik değerin üzerine çıkarak temmuzda 53 düzeyinde gerçekleşti. Kimse merak etmesin TÜRKİYE, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor." dedi.
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Bakan Albayrak: Türkiye, üst lige çıkma hedefinden sapmadan yoluna devam ediyor
10 Ağustos 2020 Pazartesi - 12:41 | Son Güncelleme : 10 08 2020 - 12:42