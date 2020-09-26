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Bakan Albayrak 'Türkiye için varız' dedi ve duyurdu!

26 Eylül 2020 Cumartesi - 18:11 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 18:11

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından 200 günde devreye alınan paketleri paylaştı.


Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
 
TÜRKİYE İÇİN VARIZ!
 
200 günde devreye aldığımız paketler;
 
İstikrar Kalkanı Paketi
 
Esnaf Destek Paketi
 
İş'e Devam Desteği
 
Kısa Çalışma Ödeneği
 
Temel İhtiyaç Desteği
 
Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.
 

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter
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