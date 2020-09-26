Bakan Albayrak 'Türkiye için varız' dedi ve duyurdu!

Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
TÜRKİYE İÇİN VARIZ!
200 günde devreye aldığımız paketler;
İstikrar Kalkanı Paketi
Esnaf Destek Paketi
İş'e Devam Desteği
Kısa Çalışma Ödeneği
Temel İhtiyaç Desteği
Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz.
TÜRKİYE İÇİN VARIZ!200 günde devreye aldığımız paketler;— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 26, 2020
??İstikrar Kalkanı Paketi
??Esnaf Destek Paketi
??İş'e Devam Desteği
??Kısa Çalışma Ödeneği
??Temel İhtiyaç Desteği
Sağladığımız imkanlarla istikrarın sürmesi için milletimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/UIkUQmWgYU