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Bakan Albayrak: Türk tarımı, üreticimizin alın teri ile büyüyor

17 Eylül 2020 Perşembe - 16:26 | Son Güncelleme : 17 09 2020 - 16:30

Bakan Albayrak: Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından son dakika açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor.

2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi.

Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde." ifadelerini kullandı.

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Bakan Albayrak son dakika açıklama
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