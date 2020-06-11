Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay'ının 152'nci kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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Bakan Albayrak, Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı
DHA | 11 Haziran 2020 Perşembe - 13:44 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 13:44