Bakan Albayrak: Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından Giresun'da meydana gelen selle ilgili açıklama yaptı. "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız!" diyen Albayrak, "22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz." dedi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız. Giresun’daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020’den 30 Kasım 2020’ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.