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Bakan Albayrak'tan 'Türkiye'nin Otomobili' paylaşımı: Artık geleceği yönetme vakti

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 23:52 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 23:52

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi için 'hayırlı olsun' dileğini ileterek, "Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti" dedi.


Bakan Albayrak, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak bugün temeli atılan TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Merkezi için 'hayırlı olsun' dileğini iletti. Albayrak, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
 
"TOGG, fabrikasıyla birlikte doğrudan ve dolaylı olarak birçok sektöre ekonomik katkıda bulunacak. Bugün de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle fabrikamızın temeli atıldı ve yeni bir dönemin kapısı aralandı. Artık geleceği yönetme vakti. Ülkemize hayırlı olsun."
 
 

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