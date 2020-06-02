Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Siirt'in Pervari ilçesinde zırhlı aracın kaza yapması sonucu 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
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- Bakan Albayrak'tan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı
Bakan Albayrak'tan Siirt şehitleri için başsağlığı mesajı
DHA | 02 Haziran 2020 Salı - 11:05 | Son Güncelleme : 02 06 2020 - 11:05