Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
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- Bakan Albayrak'tan, şehit askerler için başsağlığı mesajı
Bakan Albayrak'tan, şehit askerler için başsağlığı mesajı
DHA | 20 Temmuz 2020 Pazartesi - 22:16 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 22:16