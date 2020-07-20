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Bakan Albayrak'tan, şehit askerler için başsağlığı mesajı

DHA |  20 Temmuz 2020 Pazartesi - 22:16 | Son Güncelleme : 20 07 2020 - 22:16

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari Çukurca'da üs bölgesine teröristlerce uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ile Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir için başsağlığı mesajı yayımladı.


Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da terör örgütünün hain saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimiz Piyade Sözleşmeli Onbaşı Emre Büyükyıldırım ve Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Ahmet Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı. 

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Hazine ve Maliye Berat Albayrak terörist
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