Bakan Albayrak'tan Oruç Reis paylaşımı

Türkiye'nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre'ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı.