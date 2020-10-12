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Bakan Albayrak'tan Oruç Reis paylaşımı

12 Ekim 2020 Pazartesi - 13:51 | Son Güncelleme : 12 10 2020 - 13:56

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan son dakika Oruç Reis paylaşımı geldi. Albayrak, "#OruçReis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından Bakan Dönmez'in açıklamasını da paylaşarak, "#OruçReis Akdeniz'de. Seferin kutlu, yolun açık olsun." dedi.
 
 
Oruç Reis sismik araştırma gemisi yeni NAVTEX yayımlanmasının ardından Antalya Limanı'ndan ayrılıp, Kaş ilçesi açıklarına doğru hareket ederken, Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn dün akşam saatlerinde Antalya'nın Demre ilçesine geldi. Akşam saatlerinde Çayağzı Limanı açıklarına yan yana demir atan fırkateynler, geceyi aynı noktada geçirdi. 2 fırkateyn, sabah saatlerinde ise Kekova Koyu'nun girişinin iki yanında demir attı. Fırkateynler burada beklemeye başladı.
 
Türkiye'nin ilk kez 10 Ağustos günü Oruç Reis için NAVTEX ilan etmesinin ardından Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı 2 fırkateyn ve 1 çıkarma gemisi Demre'ye gelmiş, uzun süre Çayağzı Limanı açıklarında kalmış ve zaman zaman bölgede seyir görevi yapmıştı. 
 

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Bakan Albayrak Oruç Reis paylaşım
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