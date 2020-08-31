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Bakan Albayrak'tan önemli değerlendirme: Dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi

31 Ağustos 2020 Pazartesi - 11:07 | Son Güncelleme : 31 08 2020 - 11:07

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." dedi.


Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 9,9 küçüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.
 
Bakan Albayrak, "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi.
 
Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz." açıklamasında bulundu.

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