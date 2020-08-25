Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin tarihi açısından kritik bir haberin paylaşıldığı bir günün devamında buluşuyoruz. Türkiye bir eksen dönüşümünde. Ne Doğu ne Batı, yeni eksen Türkiye. Cuma günü bu anons edildikten sonra 5 yıllık süreçte bu kadar muazzam bir tepki aldığımızı gördüm.

320 milyar metreküp olarak söylenen ilk kuyunun fazı. Kuyunun geri kalan kısmında 2 katman daha var. Bundan sonraki süreçte sadece bu kuyu ve alan üzerinde konuşmayacağız. Türkiye bir de bakmışız ki cari fazla veriyor. Türkiye'nin cari fazla vereceği bir dönemi konuşacağız. Karadeniz 'in en büyük keşfi olarak açıkladık. Çok büyük bir rezerv.

Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağladık.

Maddi kısmı çok geniş. Manevi tarafı şu: Cuma gününde aldığımız pozitif tepkileri bir sepette birleştirince şunu gördüm, bize giydirilmeye çalışan bir öğretilmiş çaresizlik vardı. Bunun yıkıldığını gördüm.

Zihniyet dönüşümü sonucunda bu adımları atarak bu günlere geldik. Yaptıklarınıza bakacaksınız ki yaptıklarınıza teminat.

DOĞAL GAZ ÇIKARMANIN MALİYETİ

TPAO gazı en hızlı çıkaracak kapasiteye sahip.

Ben bu gemiye gittim. Gözleri ışıl ışıl kadını ile erkeği ile mühendisler geleceğe bakıyorlar.

2023 hedefi gerçekçi bir süredir. Çok uygun bir maliyet ile çıkarılacak. Bu yatırımı çok rahat yapabilecek bütçe ve finansmana sahibiz. Şu an yürüyoruz. Çok düşük bir maliyet ile çıkarılacak. Konuşulan rakamların alında çıkaracağız.

Kara ve deniz sondajında tarihi başarıların daha başlangıcı. Burada çok daha fazla potansiyel var. 2020 yılının en büyük gaz keşfidir.

Türkiye enerji bağımlılığı anlamında yeni bir çağın sürecini başlattı, hem psikolojik hem maddi olarak bir duvarı yıktı. Yeni güzel haberleri duymaya toplumuz milletimiz hazır olacak. Muazzam derecede güçlü bir insan kaynağımız var.

Bu keşif Türkiye'yi enerji üreten ülkeler ligine çıkaran bir keşiftir. Bulunan kuyunun altında iki katman daha var. Bu keşif Türkiye'yi dünya üreticisi haline getirecek.

Keşif dogalgazı dışarıdan daha ucuz almamızı sağlayacak.

Her uygunluk vatandaşımıza yansıyacak. Milli ekonomiye dokunan kısmı.

Üretici ülke olarak farklı işbirlikleri geliştireceğiz. Rusya en zorlu dönemimizde bile zor durumda bırakmadı. Güvenlik bir tedarikçi. Rusya ile yeni işbirlikleri olabilir.

Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek.Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak