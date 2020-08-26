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Bakan Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı

26 Ağustos 2020 Çarşamba - 12:37 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 12:41

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından video paylaşıp, şehitleri andı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde, maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadesini kullandı.
 
Bakan Albayrak ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden hazırlanan özel videoyu da paylaştı.
 
 

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