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Bakan Albayrak'tan, Kuveyt ve Katar ziyareti açıklaması

07 Ekim 2020 Çarşamba - 20:14 | Son Güncelleme : 07 10 2020 - 20:14

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kuveyt ve Katar ziyaretlerine ilişkin, "Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" dedi.


Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kuveyt ve Katar'ı günübirlik ziyaret ettik. Hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Sabah el- Ahmed el- Cabir es- Sabah için taziyelerimizi ilettik. Katar ile de bölgesel iş birliği noktasında birlik ve beraberliğimizi pekiştiren bir görüşme yaptık" ifadelerini kullandı. 
 

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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