17 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.511 0.25 EURO 4,6510 -1.33
USD 3,7490 -0.44 ALTIN 162,470 -0.87
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Albayrak'tan kritik görüşme

16 Şubat 2018 Cuma - 22:25 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 22:25

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul etti


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak Amerikan Şirketler Derneği Yönetim Kurulu ve üyeleri ile görüştü. Görüşmede enerji politikaları ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunuldu.
 
Kritik görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Amerikan Şirketler Derneği (AmCham Türkiye) Yönetim Kurulu ve üyelerini kabul ettiğimiz görüşmelerimizde, enerji politikalarımız ve gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerine yer verdi.
 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.