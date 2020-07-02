Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama
02 Temmuz 2020 Perşembe - 16:51 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 16:51
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
Bakan Albayrak Twitter
hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi.