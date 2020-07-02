03 Temmuz 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.169 0.22 EURO 7,7050 0.02
USD 6,8570 0.06 ALTIN 391,260 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Albayrak'tan ihracat rakamlarıyla ilgili açıklama

02 Temmuz 2020 Perşembe - 16:51 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 16:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" açıklamasında bulundu.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihracat rakamlarıyla ilgili açıklamada bulundu.
 
Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatımız Haziranda aylık bazda %35,13, yıllık bazda ise %15,77 arttı. Mayısta %74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı %82,6’ya çıktı. Bu oran altın hariç %92,8 oldu. Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır" dedi. 
 

ETİKETLER

Bakan Albayrak ihracat rakamlarıyla
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.