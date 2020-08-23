Bakan Albayrak'tan Giresun'da hayatını kaybedenlere başsağlığı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Giresun'daki sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Bakan Albayrak, 'Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır' dedi.

Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Giresun'da yaşanan sel felaketinde şehit olan askerimize ve kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Devletimiz, tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır.