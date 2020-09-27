27 Eylül 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.124 0.41 EURO 8,9270 0.26
USD 7,6600 0.46 ALTIN 458,850 0.19
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Albayrak'tan Ermenistan'a sert tepki

27 Eylül 2020 Pazar - 12:13 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 12:17

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını şiddetle kınayan bir açıklama yaptı. Albayrak açıklamasında, 'Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız' dedi.


Bakan Albayrak açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
 
Ermenistan'ın #Azerbaycan'da sivillere yönelik yaptığı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bölgede barıştan uzak her türlü eylemin karşısında, Can Azerbaycan'ın yanındayız.
 
Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerime Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim.
 

ETİKETLER

ermenistan albayrak bakan albayrak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.