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Bakan Albayrak'tan 'Elif' paylaşımı

02 Kasım 2020 Pazartesi - 18:54 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 18:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İzmir'deki depremde 65 saat sonra yaralı kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanede el sallarken çekilen görüntüsünü paylaştı.


Bakan Albayrak, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı ilçesinde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtarılan Elif Perinçek'e ilişkin Twitter'da paylaşımda bulundu.
 
Bakan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paylaştığı Elif Perinçek'in tedavi gördüğü hastanedeki görüntüsünü tekrar paylaşarak, "Binlerin, milyonların duası, gönüllü kahramanlarımızın uykusuz çabası ve sonuç. Ne desek az, ne desek tarifsiz. Elhamdülillah" ifadesini kullandı.
 
 
 

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Berat Albayrak İzmir Elif
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