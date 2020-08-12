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Bakan Albayrak'tan CNN Türk'te önemli açıklamalar

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 21:06 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 21:06

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri Ahmet Hakan moderatörlüğünde CNN Türk Tarafsız Bölge'de değerlendiriyor.


Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;
 
-Yoğun mu geçiyor?
 
Aslında yaz ayları sakindir ama küresel bir fırtına koptu çok da sakin değil.
 
-Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?
 
Dolarla mı maaş alıyorsunuz ? Öncelikle onu sorayım. Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü.
 
2 sene öncesine bugün Türkiye ekonomisi çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomi krizi yaşanıyor. Bana göre iyi, size göre kötü. Hayır. Tüm dünya haritasına bakalım. Salgından gelişen ve gelişmekte olan ülkeler ne kadar etkilenmiş. Türkiye bu noktada en az etkilenen ülkelerden bir tanesi. Borsa performansın bir çok ülkede küçülme ve düşme yaşamış, Türkiye daha iyi noktada. Güney Afrika, Brezilya, Meksika yüzde 20-25 para birimlerinde değer kaybetmiş. Etkilenmiş. Türkiye yüzde 17-18 etkilenmiş. Büyüme rakamları açıklandı. ABD yüzde 33, Avrupa yüzde 15’lerde daralma yaşadı. Türkiye yine en az etkilenen ülkelerden olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak CNN Türk
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