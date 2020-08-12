Bakan Albayrak'tan CNN Türk'te önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından notlar;

-Yoğun mu geçiyor?

Aslında yaz ayları sakindir ama küresel bir fırtına koptu çok da sakin değil.

-Kur yükselince telaşlanıyorum, endişelenmeli miyiz?

Dolarla mı maaş alıyorsunuz ? Öncelikle onu sorayım. Kur algısıyla ekonomiyi ölçme konusunda bir psikolojiye girmiş. Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu. Şimdi ekonomide bir dönüşüm var. 2 sene önce de bu seviyelerdeydi. Düştü.