Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyam medya hesabından önemil açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.
Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı.
Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız.
Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 1, 2020
Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız. pic.twitter.com/jfG0ttoTQQ