Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı." ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , sosyam medya hesabından önemil açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.

Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı.

Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız.