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Bakan Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

01 Eylül 2020 Salı - 11:04 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 11:04

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı." ifadelerini kullandı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyam medya hesabından önemil açıklamalarda bulundu. 
 
Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:
 
Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.
Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı.
Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız.

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