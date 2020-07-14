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Bakan Albayrak'tan çiftçilere müjde! Bugün hesaplara yatacak...

14 Temmuz 2020 Salı - 13:09 | Son Güncelleme : 14 07 2020 - 13:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamada; "BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun." dedi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması şu şekilde;
 
"Bayram öncesi üreten ellerin YANINDAYIZ! 600 köyde 575 bin dekar Hazine arazisini bedelinin yarısı üzerinden 20.000 çiftçimizin kullanımına sunmuştuk. BUGÜN de Ağustos ayı yapılacak 122 milyon 593 bin TL avans bedelini pancar çiftçimizin hesabına yatırıyoruz. Hayırlı olsun"

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter
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