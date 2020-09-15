15 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.111 0.36 EURO 8,8830 -0.05
USD 7,4940 0.13 ALTIN 470,480 -0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Albayrak'tan bütçe mesajı: Gereken adımları atmaktan çekinmeyiz

15 Eylül 2020 Salı - 18:37 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 18:54

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi" dedi.


 
 
Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet; ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.
 

ETİKETLER

Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı bütçe
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.