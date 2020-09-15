Bakan Albayrak, Twitter hesabından açıklama yaptı. Albayrak, "Olağanüstü bir dönemde olağanüstü tedbirler aldık. Pandemi sonrası normalleşmeyle birlikte bütçe dengemiz önceki aylardan daha iyi bir tablo çizerek ağustosta 28,2 milyar TL fazla verdi. Bütçe disiplinini korumak evet; ama gereken zamanda gereken adımları atmaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Albayrak'tan bütçe mesajı: Gereken adımları atmaktan çekinmeyiz
Bakan Albayrak'tan bütçe mesajı: Gereken adımları atmaktan çekinmeyiz
15 Eylül 2020 Salı - 18:37 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 18:54