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Bakan Albayrak'tan 'Borsa İstanbul' açıklaması

16 Ekim 2020 Cuma - 17:21 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 17:21

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum" açıklamasında bulundu.


Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarına teşekkür ediyor, Borsa İstanbul'u başarısından dolayı kutluyorum" açıklamasında bulundu.
 
 

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