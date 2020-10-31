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Bakan Albayrak'tan Bakan Soylu ve ailesine geçmiş olsun mesajı

31 Ekim 2020 Cumartesi - 20:13 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 20:13

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ailesi için geçmiş olsun mesajı yayımladı.


Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadesini kullandı.

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Hazine ve Maliye Berat Albayrak koronavirüs
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