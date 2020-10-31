Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs testi pozitif çıkan İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'yu arayarak geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Sayın Soylu, eşi ve kızı ile birlikte bütün şifa bekleyen hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Düsturumuz; maske, mesafe ve temizlik." ifadesini kullandı.
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- Bakan Albayrak'tan Bakan Soylu ve ailesine geçmiş olsun mesajı
Bakan Albayrak'tan Bakan Soylu ve ailesine geçmiş olsun mesajı
31 Ekim 2020 Cumartesi - 20:13 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 20:13