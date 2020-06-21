21 Haziran 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.612 0.99 EURO 7,6550 -0.44
USD 6,8460 -0.14 ALTIN 383,470 0.95
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Albayrak'tan 'Babalar Günü' mesajı

DHA |  21 Haziran 2020 Pazar - 14:08 | Son Güncelleme : 21 06 2020 - 14:10

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Babalar Günü'nü, sosyal medyadan paylaştığı video ve mesaj ile kutladı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Babalar Günü' dolayısıyla mesaj yayımladı. 
 
Albayrak, video ile paylaştığı mesajında, "Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum" dedi.
 
Bakan Albayrak'ın paylaştığı videoda ise babası Sadık Albayrak ve kayınpederi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğraflar yer aldı.
 

ETİKETLER

Babalar Günü Bakan Albayrak video
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.