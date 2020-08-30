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Bakan Albayrak'tan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

30 Ağustos 2020 Pazar - 12:31 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 12:31

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Nasıl atalarımız Anadolu’yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Albayrak paylaşımında, "Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz." dedi.
 
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı
 
Millî bağımsızlığımızın taçlandırıldığı #30Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Nasıl atalarımız Anadolu'yu istilacılardan kurtardıysa, biz de aynı şuur ve inançla bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun.

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bakan albayrak 30 Ağustos Zafer Bayramı
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