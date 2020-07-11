Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." notunu düştü.
Bakan Albayrak'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM
Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;
Kariyer Rehberi
Gönüllü Eğitmenlik
Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de
17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın