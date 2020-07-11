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Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

11 Temmuz 2020 Cumartesi - 19:15 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 19:15

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." notunu düştü.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." notunu düştü.
 
Bakan Albayrak'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
 
1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM
 
Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;
 
Kariyer Rehberi
 
Gönüllü Eğitmenlik
 
Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de
 
17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
 
 

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