Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." notunu düştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , sosyal medya hesabından '1 Milyon Yazılımcı' projesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, "17 Temmuz 'daki sürprizlerimiz için takipte kalın." notunu düştü.

Bakan Albayrak'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

1 Milyon Yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi MUAZZAM

Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;

Kariyer Rehberi

Gönüllü Eğitmenlik

Proje Destek Formu ve daha fazlası artık http://1milyonistihdam.hmb.gov.tr'de

17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın