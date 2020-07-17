Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 31 yeni eğitim eklenerek, eğitim sayısı 62'ye, eğitim süresi 1422 saate yükseldi. Yıl sonu eğitim sayısı hedefi 100'den 143'e çıkarıldı. @btkakademi'deki eğitimlerimizi takipte kalın gençler" ifadelerini kullandı.
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- Bakan Albayrak'tan, '1 Milyon Yazılımcı Projesi' açıklaması
Bakan Albayrak'tan, '1 Milyon Yazılımcı Projesi' açıklaması
17 Temmuz 2020 Cuma - 19:40 | Son Güncelleme : 17 07 2020 - 19:40