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Bakan Albayrak: PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor

04 Kasım 2020 Çarşamba - 18:39 | Son Güncelleme : 04 11 2020 - 18:39

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Hakkari'nin Derecik ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışması yapan işçilere yönelik düzenlediği saldırıyla ilgili olarak, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor" dedi.


Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK aşağılık yüzünü göstermeye devam ediyor. Hakkari Derecik kırsalında şehit olan işçimize rahmet, yaralananlara sağlık, sıhhat ve acil şifalar diliyorum. Milletimize karşı düzenlenmiş adi terör saldırılarına güvenlik güçlerimiz gereken cevabı en hızlı şekilde verecektir" dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Hakkari
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