Bakan Albayrak paylaşımında, "Zafer, inananlarındır" İnanıyorsanız ve çalışıyorsanız Cenab-ı Allah her işin sonunu hayra tevdi ediyor. Zaferler ayındaki tarihi keşfimiz, milletimiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun. Bize bu mutluluğu yaşatan Rabbimize sonsuz hamd-ü senalar olsun" ifadelerini kullandı.
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Bakan Albayrak paylaştı! "Zafer, inananlarındır"
22 Ağustos 2020 Cumartesi - 0:15 | Son Güncelleme : 22 08 2020 - 0:15
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, #MüjdelerOlsun hasthagi ile yaptığı paylaşımda, "Zafer, inananlarındır" dedi.
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