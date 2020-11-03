Bakan Albayrak paylaştı: Umudun adı Ayda bebek

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91. saatte sağ olarak kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin mucizesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.
Bakan Albayrak'ın paylaşımı şöyle:
91 saat sonra.
Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun.
İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun. dedi.
91 saat sonra.Umudun adı Ayda bebek... Yüce Allah'a şükürler olsun.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 3, 2020
İzmirimize ve Ayda bebeğe geçmiş olsun.#Ayda pic.twitter.com/Dj7TuRKQAy