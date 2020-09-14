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Bakan Albayrak paylaştı: 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!'

14 Eylül 2020 Pazartesi - 19:32 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 19:32

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
 
 "İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!"
 
Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz.
 
Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme.
 

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak altyapı
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