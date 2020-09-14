Bakan Albayrak paylaştı: 'İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!'

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!"
Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme.
"İstikrar sürsün, Türkiye büyüsün!"— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 14, 2020
Güçlü ekonomimiz ve sağlam finansal altyapımızla yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Düsturumuz, katma değerli üretim, istihdam ve ihracata dayalı bir büyüme.???? pic.twitter.com/tmooDihUI7