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Bakan Albayrak paylaştı! 'Hizmet ekonomisine geçiş budur'

27 Ağustos 2020 Perşembe - 17:07 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 17:10

Bakan Albayrak: 2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2002 yılında toplanan her 100 TL verginin sadece 14.3 TL'si vatandaşlarımıza hizmet için harcanırken artık toplanan her 100 TL verginin 85,2 TL'si sağlık, eğitim ve altyapı başta olmak üzere toplumun refahı için kullanılıyor. FAİZ ekonomisinden HİZMET EKONOMİSİNE geçiş budur." ifadelerini kullandı.

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