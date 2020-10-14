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Bakan Albayrak paylaştı: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

14 Ekim 2020 Çarşamba - 12:46 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 12:56

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedefleri kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni döneme girildiğini belirtti.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.
 
Albayrak, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz.
 
Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8.
 
Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
 
 

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