Bakan Albayrak paylaştı: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamada bulundu.
Albayrak, "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz.
Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8.
Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) October 14, 2020
Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8.
Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız. pic.twitter.com/HuQMciPUde