Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Yüzde 10'a indirdik

Bakan Albayrak, ''Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20'den 10'a indirdik. Yolcu taşımacılığı, düğün organizasyonu, konut onarımı, tamir, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik'' açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını %20'den %10'a Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik." ifadelerine yer verdi.

KDV'deki indirim müjdesini de veren Bakan Albayrak, "Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi %1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun." açıklamasında bulundu.