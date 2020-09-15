Bakan Albayrak konut satış rakamlarını değerlendirdi! 'Sektörümüzü kutluyorum'
15 Eylül 2020 Salı - 10:54 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 11:16
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor! Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konut satış rakamlarını değerlendirdi.
Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor!
Konut satışları Ağustosta geçen yılın aynı ayına göre %54,2 artarak 170.408’e ulaştı.
Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza hayırlı olsun diyor, sektörümüzü kutluyorum." ifadelerini kullandı.