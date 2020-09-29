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Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!

29 Eylül 2020 Salı - 20:51 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 20:51

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı ile ilgili açıklama yaptı.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
 
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
 
2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!

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