Bakan Albayrak: İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
2021-2023 dönemini açıkladığımız Yeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!
2021-2023 dönemini açıkladığımızYeni Ekonomi Programımız ışığında, ülkemizi ekonomide bir üst lige çıkaracak sürdürülebilir politikaları gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 29, 2020
İstikrar sürecek, ekonomi büyüyecek!???? pic.twitter.com/AVROTxmhIv