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Bakan Albayrak: Hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamızı sağlayacak

AA |  01 Temmuz 2020 Çarşamba - 13:05 | Son Güncelleme : 01 07 2020 - 14:01

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Satın Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki toparlanma, hedeflerimize doğru daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İmalat Satın  Alma Yöneticileri Endeksi'ndeki (PMI) toparlanmanın hedeflere doğru daha güçlü  adımlar atılmasına olanak sağladığını belirterek, "Reel kesim, tüketici ve  ekonomi güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha  pozitif olduğunun göstergesidir." ifadelerini kullandı. 
 
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sanayi  Odası Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.
 
Endeksteki yükselişe dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti:
"Güven endekslerinden sonra PMI'daki toparlanma, hedeflerimize doğru  daha güçlü adımlar atmamıza olanak sağlıyor. Reel kesim, tüketici ve ekonomi  güven endeksindeki yükseliş bugünün dünden, haziranın mayıstan daha pozitif  olduğunun göstergesidir."
 
Albayrak'ın paylaşımında yer verdiği videoda da Türkiye'nin  ekonomisine güvenin arttığına işaret edilerek, nisanda 33,4, mayısta 40,9 olan  PMI Endeksi'nin haziranda 53,9'a yükseldiği belirtildi.
 
Videoda ayrıca, kapasite kullanım oranı, tüketici, reel ve ekonomi  güven endekslerinde son 3 ayda gerçekleşen yükseliş rakamlarla aktarıldı.
 
 

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