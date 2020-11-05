Bakan Albayrak 'hayırlı olsun' diyerek güzel haberi verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, Fatih sondaj gemisiyle ilgili tweet atarak, "Nice seferlere, nice zaferlere! Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Nice seferlere, nice zaferlere!#Fatih sondaj gemimiz Türkali-1 kuyusunda aramalarını başlattı.Hayırlı olsun. #MilliEnerjiGüçlüGelecek #MilliEnerjideYeniMüjde https://t.co/Uzl8TsHsEx— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) November 5, 2020