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Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı

DHA |  30 Haziran 2020 Salı - 19:37 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 19:37

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dördüncü kez baba olma sevinci yaşarken, sosyal medyada ahlaksız bir paylaşım yapan E.B., Mersin’de gözaltına alındı.


Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin’de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.’nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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