Berat Albayrak ve Esra Albayrak çifti, yeni doğan bebeklerine Hamza Salih ismini verdi. Çiftin mutlu gününde Mersin’de yaşayan E.B., sosyal medyada ahlaksız bir paylaşımda bulundu. Paylaşımın yapılmasının ardından kullanıcılar, tepki gösterdi. Söz konusu paylaşımı yaptığı tespit edilen E.B., Siber Suçlarla Mücadele Daire ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sorgusu süren E.B.’nin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı
Bakan Albayrak hakkında ahlaksız paylaşım yapmıştı! Gözaltına alındı
DHA | 30 Haziran 2020 Salı - 19:37 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 19:37