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Bakan Albayrak G-20'deki mevkidaşları ile görüştü

18 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 17:40

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile corona virüs salgınına yönelik görüştü. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. " açıklamasında bulundu.
 
Bakan Albayrak, "İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." diye konuştu.
 
 
 

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Hazine ve Maliye Bakanı Bakan Albayrak G-20
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