Bakan Albayrak G-20'deki mevkidaşları ile görüştü
18 Temmuz 2020 Cumartesi - 17:11 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 17:40
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları ile corona virüs salgınına yönelik görüştü. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, "G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası
Başkanları ile G20 Eylem Planı'nda gelinen aşamayı değerlendirdik. " açıklamasında bulundu.
Bakan Albayrak, "İkinci bir COVID-19 dalgası yaşanması halinde dahi ekonomilerimizin tamamen kapanmamasının, uluslararası ticaret ve işbirliğinin sürdürülmesinin önemi vurgulandı." diye konuştu.