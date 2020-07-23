Bakan Albayrak: Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaşım yaparak esnafın kredi borcunun 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.
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Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020
Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.
Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN! https://t.co/NCaoHPpz4z