Bakan Albayrak: Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ""Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından paylaşım yaparak esnafın kredi borcunun 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.

Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!"