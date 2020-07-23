23 Temmuz 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 119.337 1.06 EURO 7,9350 0.11
USD 6,8480 -0.05 ALTIN 414,580 0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bakan Albayrak: Esnafın kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz

23 Temmuz 2020 Perşembe - 13:00 | Son Güncelleme : 23 07 2020 - 13:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ""Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından paylaşım yaparak esnafın kredi borcunun 3 ay süreyle ertelendiğini duyurdu.
 
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.
Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!"

 

 

ETİKETLER

esnaf kredi borç
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.