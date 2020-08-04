Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
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Bakan Albayrak: Enflasyon konusundaki mücadelemizi ve yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğiz
04 Ağustos 2020 Salı - 11:27 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 11:27