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Bakan Albayrak: Enflasyon konusundaki mücadelemizi ve yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğiz

04 Ağustos 2020 Salı - 11:27 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 11:27

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "TÜFE Haziran ayındaki yıllık %12,62'den Temmuz ayında %11,76'ya geriledi. Enflasyon konusundaki mücadelemizi, hedefe ulaşma azmimizi ve bu konuda atacağımız yapısal adımları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.
 

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