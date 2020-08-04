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Bakan Albayrak: Enflasyon konusundaki mücadelemizi ve yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğiz

Bakan Albayrak: Enflasyon konusundaki mücadelemizi ve yapısal adımları kararlılıkla sürdüreceğiz