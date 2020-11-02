Bakan Albayrak duyurdu! 'Geçen aya göre hız kazandı'
02 Kasım 2020 Pazartesi - 13:52 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 13:55
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından ekim ayına ilişkin Türkiye İmalat PMI verilerini değerlendirdi.
Bakan Albayrak, "İSO İmalat PMI Endeksi Ekimde 53,9 oldu. İmalat sanayiindeki büyüme 5 aydır devam ediyor ve geçen aya göre hız kazandı. Pandemi koşullarına rağmen artan yeni ihracat siparişleri bu büyümeyi destekliyor." dedi.