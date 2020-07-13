Bakan Albayrak: Çarklar yeniden hızlanmaya başladı
13 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:58 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 12:58
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, sanayi üretimi verisi için açıklamada bulundu. Sanayide çarkların yeniden hızlandığına değinen Bakan Albayrak, "Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi.
Bakan Albayrak'ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle: