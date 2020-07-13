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Bakan Albayrak: Çarklar yeniden hızlanmaya başladı

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:58 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 12:58

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Sanayide çarklar yeniden hızlanmaya başladı. Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sanayi üretimi verisi için açıklamada bulundu. Sanayide çarkların yeniden hızlandığına değinen Bakan Albayrak, "Sanayi üretimimiz Mayıs'ta aylık bazda %17,4 oranında arttı. Ayrıca inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi aynı dönemde de %12,5 yükseldi. Her iki endekste 'V' çıkışı ilk sinyalini gördük." dedi.
 
 
Bakan Albayrak'ın sosyal medyadaki paylaşımı şöyle:
 

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Bakan Albayrak Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sanayi çarklar
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